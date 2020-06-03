В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности

"Украина выполнила требования Луганской народной республики и прекратила обстрелы нашей территории. На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций. В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции", - говорится в официальном заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.