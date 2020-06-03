Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное.
"Заболевание диагностировано, это правда. Самочувствие терпимое, от температуры избавился. Продолжаю бороться", - сказал Ржаненков РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в комитете, Ржаненков находится на больничном с понедельника. В рабочих совещаниях он участвует удаленно.
По данным городского оперштаба, на среду в Петербурге подтверждено 17 069 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 380 случаев. Выздоровел 6 331 человек, скончались - 240.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.