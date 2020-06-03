Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19

"Заболевание диагностировано, это правда. Самочувствие терпимое, от температуры избавился. Продолжаю бороться", - сказал Ржаненков РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в комитете, Ржаненков находится на больничном с понедельника. В рабочих совещаниях он участвует удаленно.