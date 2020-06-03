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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:11
https://ria.ru/20200603/1572417731.html
Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19

17:10 03.06.2020 (обновлено: 17:11 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное.
"Заболевание диагностировано, это правда. Самочувствие терпимое, от температуры избавился. Продолжаю бороться", - сказал Ржаненков РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости в комитете, Ржаненков находится на больничном с понедельника. В рабочих совещаниях он участвует удаленно.
По данным городского оперштаба, на среду в Петербурге подтверждено 17 069 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 380 случаев. Выздоровел 6 331 человек, скончались - 240.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр РжаненковКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
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