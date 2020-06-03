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75 лет Великой Победы
2020-06-03T17:03
https://ria.ru/20200603/1572417425.html
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/106351/78/1063517868_0:180:3002:1869_1036x0_80_0_0_a445ec6b22f0e36da92dc5d131c5c3ab.jpg
РИА Новости

Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

17:03 03.06.2020
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство
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БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Азербайджанские военнослужащие 24 июня примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.
"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - сообщает пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что "на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в Азербайджане".
"Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя", - уточняет военное ведомство.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
Военнослужащие Вооруженных сил Сербии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
2 июня, 17:3275 лет Великой Победы
В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских солдат и офицеров
2310006
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75 лет Великой ПобедыЗакир ГасановВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваАзербайджанВ мире
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