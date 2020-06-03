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75 лет Великой Победы
2020-06-03T17:03
https://ria.ru/20200603/1572417325.html
В Луганске 24 июня пройдет парад Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208902_0:43:820:504_1036x0_80_0_0_4949b20d64674210064707737112341f.jpg
РИА Новости

В Луганске 24 июня пройдет парад Победы

17:03 03.06.2020
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© Фото : администрация главы ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к Пилону Славы в Луганске
© Фото : администрация главы ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня.
Ранее власти республики приняли решение не проводить военный парад 9 мая из-за ситуации с распространением вируса COVID-19.
"Сегодня в условиях хрупкого мира мы намерены сосредоточиться на подготовке и проведении важнейшего для нас события – парада Победы, который пройдет на территории нашей республики в один день с Российской Федерацией – 24 июня ", - говорится в заявлении главы ЛНР.
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75 лет Великой ПобедыЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаПарад ПобедыЛуганскВ мире
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