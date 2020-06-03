В Луганске 24 июня пройдет парад Победы

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня.
Ранее власти республики приняли решение не проводить военный парад 9 мая из-за ситуации с распространением вируса COVID-19.
"Сегодня в условиях хрупкого мира мы намерены сосредоточиться на подготовке и проведении важнейшего для нас события – парада Победы, который пройдет на территории нашей республики в один день с Российской Федерацией – 24 июня ", - говорится в заявлении главы ЛНР.