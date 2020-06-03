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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T19:56
https://ria.ru/20200603/1572416857.html
В Москве умер заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572414399_0:0:663:374_1036x0_80_0_0_944863954627924275dcbb15b6adf681.jpg
РИА Новости

В Москве умер заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог

16:55 03.06.2020 (обновлено: 19:56 03.06.2020)
24426
© Фото : страница Таймураза Тедтоева на FacebookВоенный эпидемиолог и терапевт Таймураз Тедтоев
Военный эпидемиолог и терапевт Таймураз Тедтоев
© Фото : страница Таймураза Тедтоева на Facebook
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219, военный эпидемиолог Таймураз Тедтоев умер от коронавируса. Об этом сообщает "МК".
После того как у медика обнаружили COVID-19, его поместили в московскую городскую клиническую больницу № 52. Состояние Тедтоева ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Три недели специалисты боролись за жизнь медика, однако спасти его не удалось. В ночь на 31 мая Тедтоев умер.
"Этого не должно было случиться. Он проходил практику в противочумном институте, многие годы боролся с вирусами. И совсем не заслужил, чтобы его подкосила эта страшная болезнь", — отметила его коллега Фатима Джимиева.
Она добавила, что за свою долгую карьеру врач всегда ставил здоровье пациентов превыше всего и не щадил себя. За время работы главврачом он перенес два инфаркта, рассказала она.
"Мы не знаем, как будет проходить прощание с доктором, который навсегда останется нашим главным врачом. <…> Очень многие сейчас хотели бы с ним проститься. Горько осознавать, что из-за пандемии не всем коллегам и ученикам удастся поклониться своему учителю", — сказала Аза Белякова, которая работала с Тедтоевым с 1994 года.
В "красной зоне". Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ имени Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

В клинике установлены современные диагностические комплексы

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Волонтер возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев

Пациента готовят к компьютерной томографии

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медики везут больного на обследование

Медицинские работники транспортируют пациента на исследование в госпитале COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Врачи возле кровати пациента

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
У врача остались жена и сын.
Карьера Тедтоева началась в Закавказском военном округе, в Баку, после этого он возглавлял санитарную службу подразделения на Байконуре, руководил санитарным гарнизоном в Приамурье. В 90-е годы он переехал в Москву, где стал главврачом в новой на тот момент поликлинике № 219. Тедтоев также работал эпидемиологом в центре оториноларингологии.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, более 379 тысяч умерли.
В России коронавирус диагностировали у 432 277 человек, из них 195 957 выздоровели, более 5,2 тысячи пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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