В Москве умер заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова