В Москве умер заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219, военный эпидемиолог Таймураз Тедтоев умер от Бывший главный врач экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219, военный эпидемиолог Таймураз Тедтоев умер от коронавируса . Об этом сообщает "МК"

После того как у медика обнаружили COVID-19, его поместили в московскую городскую клиническую больницу № 52. Состояние Тедтоева ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Три недели специалисты боролись за жизнь медика, однако спасти его не удалось. В ночь на 31 мая Тедтоев умер.

"Этого не должно было случиться. Он проходил практику в противочумном институте, многие годы боролся с вирусами. И совсем не заслужил, чтобы его подкосила эта страшная болезнь", — отметила его коллега Фатима Джимиева.

Она добавила, что за свою долгую карьеру врач всегда ставил здоровье пациентов превыше всего и не щадил себя. За время работы главврачом он перенес два инфаркта, рассказала она.

"Мы не знаем, как будет проходить прощание с доктором, который навсегда останется нашим главным врачом. <…> Очень многие сейчас хотели бы с ним проститься. Горько осознавать, что из-за пандемии не всем коллегам и ученикам удастся поклониться своему учителю", — сказала Аза Белякова, которая работала с Тедтоевым с 1994 года.

У врача остались жена и сын.

Карьера Тедтоева началась в Закавказском военном округе, в Баку, после этого он возглавлял санитарную службу подразделения на Байконуре, руководил санитарным гарнизоном в Приамурье. В 90-е годы он переехал в Москву , где стал главврачом в новой на тот момент поликлинике № 219. Тедтоев также работал эпидемиологом в центре оториноларингологии.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, более 379 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 432 277 человек, из них 195 957 выздоровели, более 5,2 тысячи пациентов скончались.