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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:54
https://ria.ru/20200603/1572416757.html
Москалькова: восстановление прав на труд после пандемии будет непростым
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РИА Новости

Москалькова: восстановление прав на труд после пандемии будет непростым

16:54 03.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Восстановление прав после пандемии коронавируса будет непростым, особенно это касается прав на трудовую и предпринимательскую деятельность, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT.
"Одно из определённых международными документами условий таких ограничений в том, что они должны быть временной мерой. Очень важно понимать, когда ограничения будут сняты, прекращены… Восстановление прав, думаю, будет непростым. Особенно это касается прав на трудовую и предпринимательскую деятельность. Мы видим много пострадавших организаций", - отметила Москалькова.
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Омбудсмен заявила, что удивлена отсутствием государственной поддержки негосударственных некоммерческих образовательных учреждений.
"Права детей, которые получали там образование, будут поставлены под вопрос, если государство не даст возможности этим учреждениям получать беспроцентные кредиты или иные виды помощи", - заключила омбудсмен.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаОбщество
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