Москалькова: восстановление прав на труд после пандемии будет непростым

"Одно из определённых международными документами условий таких ограничений в том, что они должны быть временной мерой. Очень важно понимать, когда ограничения будут сняты, прекращены… Восстановление прав, думаю, будет непростым. Особенно это касается прав на трудовую и предпринимательскую деятельность. Мы видим много пострадавших организаций", - отметила Москалькова.