Москалькова: восстановление прав на труд после пандемии будет непростым

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Восстановление прав после пандемии коронавируса будет непростым, особенно это касается прав на трудовую и предпринимательскую деятельность, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT.
"Одно из определённых международными документами условий таких ограничений в том, что они должны быть временной мерой. Очень важно понимать, когда ограничения будут сняты, прекращены… Восстановление прав, думаю, будет непростым. Особенно это касается прав на трудовую и предпринимательскую деятельность. Мы видим много пострадавших организаций", - отметила Москалькова.
Омбудсмен заявила, что удивлена отсутствием государственной поддержки негосударственных некоммерческих образовательных учреждений.
"Права детей, которые получали там образование, будут поставлены под вопрос, если государство не даст возможности этим учреждениям получать беспроцентные кредиты или иные виды помощи", - заключила омбудсмен.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.