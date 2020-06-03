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2020-06-03T17:22
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Глава Минтранса рассказал о работах по ликвидации разлива в Норильске
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РИА Новости

Глава Минтранса рассказал о работах по ликвидации разлива в Норильске

17:17 03.06.2020 (обновлено: 17:22 03.06.2020)
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дополнительные боновые заграждения могут быть установлены в месте разлива топлива в Норильске, уже вывезено 780 тонн загрязненного грунта, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был поврежден один из резервуаров с дизельным топливом. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Часть его попала в местный ручей и реку Амбарная. "Норникель" назвал основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
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"... Постарались подключиться, как только узнали. Морспасслужба Росморречфлота подключилась. И собственно, боновые заграждения и сорбент мы привезли... Основные способы борьбы, которые сейчас применяются - это сбор и утилизация нефтепродуктов на реке. Дополнительные боновые заграждения поставим, может быть, там оно эффективнее работать будет. У нас сейчас применяется вывоз загрязненного грунта, порядка 780 тонн уже вывезено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3", - рассказал Дитрих.
"...Вполне возможно, увеличение сил и средств для того, чтобы вывозить загрязненный грунт, могло бы нам помочь ликвидировать последствия этой чрезвычайной ситуации. Ну и продолжаем откачку дизельного топлива из низменных участков реки. Ну здесь тоже другого варианта, наверное, никакого нет", - добавил он.
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"Планируется поставка дополнительного оборудования. Часть оборудования вчера ночью была доставлена из поселка Мыс Каменный, где у Морспасслужбы есть дополнительный пост, - это емкости для сбора нефтепродуктов и боновые заграждения с повышенной высотой стенок. Оборудование выставили в устье реки как страхующий рубеж от попадания разлитого топлива в озеро. Планируется также доставка оборудования из поселка Мыс Каменный", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Морспасслужбы.
Пеедставитель Морспасслужбы уточнил, что сейчас на месте работают 16 спасателей из Северного и Балтийского филиалов. Решение о дополнительном привлечении сотрудников пока не принято.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ДитрихФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Владимир ПутинНорильскПроисшествия
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