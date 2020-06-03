Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минздрав расширил список первичных признаков инфицирования коронавирусом, теперь в него входит поражение кожи.

К такому выводу специалисты пришли, изучив российский и международный опыт наблюдения за коронавирусными больными.

О новом симптоме сказано в обновленных рекомендациях по профилактике и лечению заболевания.

Ранее в перечень включили лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.

В Минздраве также отметили, что у пожилых людей COVID-19 может протекать без проявления симптомов со стороны органов дыхания. Возможно снижение давления, тахикардия, делирий.

Ведомство также рекомендует тестировать на коронавирус и антитела всех пациентов, поступающих в медучреждения.

Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта. В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.

За время пандемии COVID-19 в России диагностировали у 432 277 человек, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались от заболевания.

Суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.