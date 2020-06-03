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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:16
https://ria.ru/20200603/1572416246.html
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040521_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_d61204acb3b851f4150bc73bdc9ff1ae.jpg
РИА Новости

Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19

16:45 03.06.2020 (обновлено: 17:16 03.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минздрав расширил список первичных признаков инфицирования коронавирусом, теперь в него входит поражение кожи.
К такому выводу специалисты пришли, изучив российский и международный опыт наблюдения за коронавирусными больными.
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О новом симптоме сказано в обновленных рекомендациях по профилактике и лечению заболевания.
Ранее в перечень включили лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.
В Минздраве также отметили, что у пожилых людей COVID-19 может протекать без проявления симптомов со стороны органов дыхания. Возможно снижение давления, тахикардия, делирий.
Ведомство также рекомендует тестировать на коронавирус и антитела всех пациентов, поступающих в медучреждения.
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Новую версию методических рекомендаций разработали на основе российского и зарубежного клинического опыта. В ней переработали и расширили все разделы. В частности, представили новые схемы лечения.
За время пандемии COVID-19 в России диагностировали у 432 277 человек, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались от заболевания.
Суточный прирост заболевших снижается третий день подряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
И какой симптом на коже в итоге? Не нашла в статье.
3 июня, 18:33
АГАнна Гладкова
761000
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