В Таджикистане число заразившихся коронавриусом достигло 4191

ДУШАНБЕ, 3 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане в среду достигло 4191, что на 91 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер среды число больных коронавирусом увеличилось на 91 человека, достигнув 4191", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2347 человек, число умерших увеличилось на одного человека – всего 48 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1463 пациента, 321 - выписан из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.