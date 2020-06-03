В Таджикистане число заразившихся коронавриусом достигло 4191

"В Таджикистане на вечер среды число больных коронавирусом увеличилось на 91 человека, достигнув 4191", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2347 человек, число умерших увеличилось на одного человека – всего 48 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1463 пациента, 321 - выписан из медучреждений.