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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:40
https://ria.ru/20200603/1572415912.html
В Таджикистане число заразившихся коронавриусом достигло 4191
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавриусом достигло 4191

16:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 3 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане в среду достигло 4191, что на 91 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер среды число больных коронавирусом увеличилось на 91 человека, достигнув 4191", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2347 человек, число умерших увеличилось на одного человека – всего 48 человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1463 пациента,  321 - выписан из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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