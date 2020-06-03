На устранение последствий ЧП в Норильске не хватит 14 дней, заявил Усс

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП в Норильске с разливом топлива в заявленный срок – за две недели.

Губернатор доложил эту информацию президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Что касается фактической ситуации, которая там сегодня развивается... Силы там, безусловно, имеются - их довольно много, около 300 человек. Наибольший эффект, конечно, дает морская спасательная служба города Мурманска, однако ликвидация последствий этой чрезвычайной ситуации в короткие сроки, а именно 14 дней, заявлен этот срок, на мой взгляд, является делом достаточно проблематичным. Главная проблема возникает, прежде всего, с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки. Александр Усс Губернатор Красноярского края Губернатор Красноярского края

По словам главы региона, в радиусе 20 километров бездорожье, отсутствуют транспортные схемы, а сама река не судоходная. Исходя из этого, отметил он, основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов – это сжигание в емкостях.

"Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу", – заявил Усс.

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.