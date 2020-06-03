Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T18:06
https://ria.ru/20200603/1572415605.html
На устранение последствий ЧП в Норильске не хватит 14 дней, заявил Усс
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572420939_0:189:1815:1210_1036x0_80_0_0_7e73ec749cf64a3260a3409fc09461dc.jpg
РИА Новости

На устранение последствий ЧП в Норильске не хватит 14 дней, заявил Усс

16:36 03.06.2020 (обновлено: 18:06 03.06.2020)
3173
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП в Норильске с разливом топлива в заявленный срок – за две недели.
Губернатор доложил эту информацию президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
У вас все в порядке со здоровьем?: Путин отчитал губернатора за аварию в Норильске
Вчера, 16:11
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске

Что касается фактической ситуации, которая там сегодня развивается... Силы там, безусловно, имеются - их довольно много, около 300 человек. Наибольший эффект, конечно, дает морская спасательная служба города Мурманска, однако ликвидация последствий этой чрезвычайной ситуации в короткие сроки, а именно 14 дней, заявлен этот срок, на мой взгляд, является делом достаточно проблематичным. Главная проблема возникает, прежде всего, с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки.

Губернатор Красноярского края Александр Усс
Александр Усс
Губернатор Красноярского края
По словам главы региона, в радиусе 20 километров бездорожье, отсутствуют транспортные схемы, а сама река не судоходная. Исходя из этого, отметил он, основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов – это сжигание в емкостях.
"Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу", – заявил Усс.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Вчера, 16:44
Путин потребует правовой оценки работы должностных лиц при ЧП в Норильске
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:24
Путин поручил Зиничеву в пятницу доложить о ликвидации ЧП в Норильске
2022427
Обсудить 6
Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский крайМурманскНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Путин потребует правовой оценки работы должностных лиц при ЧП в Норильске
У вас все в порядке со здоровьем?: Путин отчитал губернатора за аварию в Норильске
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал к ответу компанию, виновную в разливе топлива в Норильске
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин поручил Зиничеву в пятницу доложить о ликвидации ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Путин попросит разобраться с передачей сведений в МЧС о ЧП в Норильске
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава Минприроды предложил привлечь военных к ликвидации ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Глава МЧС рассказал о ситуации с разливом топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Минэнерго начнет переговоры о ликвидации последствий ЧП в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Глава Минтранса рассказал о работах по ликвидации разлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
В МЧС назвали причину ЧП с разливом топлива в Норильске
Калининград
Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Место разлива топлива в Норильске
МЧС направит силы для ликвидации разлива топлива в Норильске
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Лента новостейМолния