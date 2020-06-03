В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 100 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 2870, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2770.
"По состоянию на 3 июня подтвержденных случаев COVID-19 - 2870. Новых подтвержденных случаев - 100", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 832 человека выздоровели, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.