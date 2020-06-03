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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:18
https://ria.ru/20200603/1572413899.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

16:18 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 100 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев возросло до 2870, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в среду федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2770.
"По состоянию на 3 июня подтвержденных случаев COVID-19 - 2870. Новых подтвержденных случаев - 100", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 832 человека выздоровели, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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