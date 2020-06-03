Учащемуся колледжа в Петербурге предъявили обвинение в убийстве матери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Учащемуся колледжа в Петербурге предъявлено обвинение в убийстве матери, тело которой он затем спрятал в кладовке, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Обвинение предъявлено 19-летнему учащемуся колледжа, который заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 1 июня 19-летний Кирилл Пашкин нанес матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею, после чего она умерла. Как считает следствие, после убийства он пытался замыть следы крови на полу в ванной, выкинул одеяло, полотенце, которые содержали следы совершенного преступления, и нож, а тело спрятал в кладовку.
Ранее сообщалось, что полиция задержала учащегося колледжа, подозреваемого в убийстве матери. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления стала ссора.