Число случаев заражения коронавирусом в Португалии превысило 33 тысячи

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 33 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 11 человек, общее число жертв составило 1447 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 33 261 человека, за последние 24 часа - 366 человек. Выздоровели 20 079 человека, за последние сутки выздоровели 210 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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