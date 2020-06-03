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2020-06-03T18:02
https://ria.ru/20200603/1572411854.html
Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа
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РИА Новости

Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа

15:49 03.06.2020 (обновлено: 18:02 03.06.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсОфицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с требованием к властям не экстрадировать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.
"Управляющий совет Союза журналистов считает, что предъявление Ассанжу обвинений происходит в период повышенных угроз прессе в западных странах, проявляющихся в рейдах на газеты и вещательные компании, в правительственных заявлениях о том, что пресса является "врагом народа", и реальных преследованиях с пожизненными тюремными сроками за публикацию достоверной информации", — говорится в документе, переданном в РИА Новости "Кампанией против экстрадиции Ассанжа".
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В резолюции отмечается, что экстрадиция Ассанжа может стать опасным прецедентом и способствовать ослаблению свободы прессы. При этом Союз журналистов считает, что публикации Wikileaks о войнах в Ираке и Афганистане отвечали общественным интересам и что публикация информации не должна приравниваться к шпионажу.

"Совет постановил агитировать против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и обратиться с письмами к министру внутренних дел, теневому министру внутренних дел и теневому министру юстиции с изложением позиции Национального союза журналистов", — говорится в документе.

"Кампания против экстрадиции Ассанжа" расценила принятие резолюции как важный аргумент против заявлений властей США о том, что Ассанж не может считаться журналистом.
"Это также важная инициатива, которую могут поддержать другие профсоюзы", — заявила организация, добавив, что резолюцию передадут в другие профсоюзы, а также в отделения Лейбористской партии и другие организации.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре прошлого года опять закрыли.
С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Основные слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа в США возобновятся 7 сентября.
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WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияЭквадорСШАВ мире
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