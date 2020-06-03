Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа

ЛОНДОН, 3 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с требованием к властям не экстрадировать основателя Wikileaks США. Британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с требованием к властям не экстрадировать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

"Управляющий совет Союза журналистов считает, что предъявление Ассанжу обвинений происходит в период повышенных угроз прессе в западных странах, проявляющихся в рейдах на газеты и вещательные компании, в правительственных заявлениях о том, что пресса является "врагом народа", и реальных преследованиях с пожизненными тюремными сроками за публикацию достоверной информации", — говорится в документе, переданном в РИА Новости "Кампанией против экстрадиции Ассанжа".

В резолюции отмечается, что экстрадиция Ассанжа может стать опасным прецедентом и способствовать ослаблению свободы прессы. При этом Союз журналистов считает, что публикации Wikileaks о войнах в Ираке Афганистане отвечали общественным интересам и что публикация информации не должна приравниваться к шпионажу.

"Совет постановил агитировать против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и обратиться с письмами к министру внутренних дел, теневому министру внутренних дел и теневому министру юстиции с изложением позиции Национального союза журналистов", — говорится в документе.

"Кампания против экстрадиции Ассанжа" расценила принятие резолюции как важный аргумент против заявлений властей США о том, что Ассанж не может считаться журналистом.

"Это также важная инициатива, которую могут поддержать другие профсоюзы", — заявила организация, добавив, что резолюцию передадут в другие профсоюзы, а также в отделения Лейбористской партии и другие организации.

Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре прошлого года опять закрыли.

С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по экстрадиции начались 2 мая прошлого года.

После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.