В Казахстане десять человек пострадали в драке на комбинате

"Было установлено, что к въезду на огороженную территорию ГОК прибыли двое из семи учредителей ТОО “Тиолайн” из Караганды со своими представителями карагандинских охранных агенств. При попытке проникнуть на территорию ГОК произошел конфликт с нанесением телесных повреждений между прибывшими сотрудниками охранных агентств и сотрудниками организаций, которые осуществляли охрану предприятия, и представителями ТОО “Обуховский ГОК”. В результате инцидента с различными телесными повреждениями в лечебные учреждения Тайыншинского района и Акмолинской области обратились десять человек", - говорится в информации.