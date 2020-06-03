В Казахстане десять человек пострадали в драке на комбинате

НУР-СУЛТАН, 3 июн - РИА Новости. Конфликт произошел между сотрудниками Обуховского горно-обогатительного комбината (на севере Казахстана), охранниками предприятия и представителями охранных агентств, пытавшихся проникнуть на территорию предприятия, в результате драки пострадали десять человек, двоих задержали правоохранители, сообщил в среду сайт полиции Казахстана.
В опубликованной на сайте информации отмечается, что 2 июня в полицию поступило сообщение о том, что около 30 человек прибыли к входу в ТОО “Обуховский ГОК”.
"Было установлено, что к въезду на огороженную территорию ГОК прибыли двое из семи учредителей ТОО “Тиолайн” из Караганды со своими представителями карагандинских охранных агенств. При попытке проникнуть на территорию ГОК произошел конфликт с нанесением телесных повреждений между прибывшими сотрудниками охранных агентств и сотрудниками организаций, которые осуществляли охрану предприятия, и представителями ТОО “Обуховский ГОК”. В результате инцидента с различными телесными повреждениями в лечебные учреждения Тайыншинского района и Акмолинской области обратились десять человек", - говорится в информации.
По данным правоохранителей, двоих подозреваемых 1994 и 1998 годов рождения поместили в изолятор временного содержания. Полицейские начали расследование по статье "Хулиганство".