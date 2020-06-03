"Роскосмос" ответил на идею дать Рогозину абонемент в батутный центр

"В ответ на "предложения" одного из спортивных комплексов главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину рекомендуем направить весь свой благородный пыл на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва. И потом рассказать о результатах в радиопрограмме", — написал Устименко.