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2020-06-03T16:19
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"Роскосмос" ответил на идею дать Рогозину абонемент в батутный центр
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РИА Новости

"Роскосмос" ответил на идею дать Рогозину абонемент в батутный центр

15:35 03.06.2020 (обновлено: 16:19 03.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Роскосмос" посоветовал управляющему сети батутных центров, готовому выдать абонемент Дмитрию Рогозину, направить усилия на работу с детьми из детдомов.
Об этом заявил в твиттере руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"В ответ на "предложения" одного из спортивных комплексов главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину рекомендуем направить весь свой благородный пыл на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва. И потом рассказать о результатах в радиопрограмме", — написал Устименко.

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С идеей предоставить Рогозину абонемент выступил управляющий сетью батутных центров "Невесомость" Дмитрий Сободарёв в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В 2014 году, после того как США ввели санкции против российской космической отрасли, Рогозин, который был тогда вице-премьером, заявил, что американцам придется доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.
В минувшие выходные тема получила продолжение. Илон Маск, запустив пилотируемый корабль, пошутил, что "батут работает". Шутка вызвала смех у других участников брифинга со стороны НАСА. После этого Рогозин написал в твиттере, что шутка понравилась и ему.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Рогозин передал "Роскосмосу" личный аккаунт в твиттере
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Владимир УстименкоИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСШАTwitter
Популярные комментарии
Мне идея с батутом понравилась. Главе Роскосмоса не мешало бы попрыгать. Может чего-то увидит с высоты :-)
3 июня, 15:37
Eugene Citizen
62701023
Хороший стёб
3 июня, 15:49
Олег 84
5271206
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