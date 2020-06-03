"Роскосмос" ответил на идею дать Рогозину абонемент в батутный центр

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Роскосмос" посоветовал управляющему сети батутных центров, готовому выдать абонемент Дмитрию Рогозину, направить усилия на работу с детьми из детдомов.
Об этом заявил в твиттере руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
"В ответ на "предложения" одного из спортивных комплексов главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину рекомендуем направить весь свой благородный пыл на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва. И потом рассказать о результатах в радиопрограмме", — написал Устименко.
С идеей предоставить Рогозину абонемент выступил управляющий сетью батутных центров "Невесомость" Дмитрий Сободарёв в эфире радиостанции "Говорит Москва".
В 2014 году, после того как США ввели санкции против российской космической отрасли, Рогозин, который был тогда вице-премьером, заявил, что американцам придется доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.