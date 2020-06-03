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2020-06-03T15:31
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Глава дипломатии Евросоюза назвал основное противостояние XXI века
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РИА Новости

Глава дипломатии Евросоюза назвал основное противостояние XXI века

15:31 03.06.2020
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Противостояние между США и Китаем станет характерной чертой XXI века, заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Вирус показал, что конфронтация между Китаем и США будет характеризовать XXI век. Угрозы из Вашингтона, острая реакция со стороны Пекина - теперь это новая норма", - сказал Боррель.
Глава дипломатии ЕС указал, что Китай является "незаменимым партнером" ЕС, и в то же время серьезным конкурентом. Кроме того, по его мнению, власти КНР сейчас действуют более агрессивно, чем раньше.
"Китай не единственная страна, которая использует свою силу. Если нам не нравится их поведение, мы должны прямо сказать им, как США", - сказал Боррель.
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Отвечая на вопрос о том, что Китай лишь выборочно выполняет международные соглашения, Боррель отметил, что Европе нужно найти соответствующий ответ на эту проблему.
"Мы должны лучше понять, каковы наши ценности, какие у нас интересы и какие способности... Наши инструменты в основном связаны с ролью самого важного торгового партнера. Европа нужна Китаю как рынок для его продукции, как инвестор и поставщик технологий, а также для международного признания. Это наши рычаги давления, которые мы должны использовать лучше", - заключил Боррель.
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Коронавирус COVID-19Жозеп БоррельЕвросоюзКитайСШАВ мире
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