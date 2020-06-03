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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:30
https://ria.ru/20200603/1572410366.html
В Петербурге определили условия для работы речного транспорта
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568791601_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_fceea6668bdf04681aa32cbe70bd4d86.jpg
РИА Новости

В Петербурге определили условия для работы речного транспорта

15:30 03.06.2020
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© Depositphotos / AnmFotoВид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия
© Depositphotos / AnmFoto
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Агентство внешнего транспорта разработало проект стандарта с учетом рекомендаций Роспотребнадзора для пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, который планируется распространить после снятия ограничений, сообщили в пресс-службе агентства.
"Документ будет направлен судоходным компаниям для исполнения. В нем определены меры, которые нужно будет соблюдать перевозчикам и пассажирам, такие как термометрия, запас масок и антисептиков и так далее", - сообщили в пресс-службе Агентства внешнего транспорта Петербурга.
Проект определяет меры санитарно-гигиенической безопасности, такие как ежедневный визуальный осмотр и опрос работников и членов экипажей судов на предмет наличия симптомов ОРВИ, измерение температуры, неснижаемый запас СИЗ (маски, перчатки), респираторов, дезинфицирующих средств.
"В стандарте подробно описаны рекомендуемые мероприятия по соблюдению личной гигиены и производственной санитарии. Отдельно разработан алгоритм действий в случае подозрения и выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщает пресс-служба агентства.
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Помимо этого, прописаны меры по обеспечению безопасности пассажиров. Так, предполагается при предъявлении билета выдавать одноразовые перчатки и одноразовые маски, дистанционно замерять температуру пассажиру перед его заходом на судно (допускаются лица с температурой не выше 37,3°С). У трапа на судне организовывается пост для обработки рук пассажиров. Во всех санузлах устанавливаются дозаторы с кожным антисептиком, вывешиваются визуальные инструкции по технике мытья и дезинфекции рук.
"Отрасль готова к открытию навигации, мы в контакте с перевозчиками, ждём соответствующее предписание Роспотребнадзора", - прокомментировали РИА Новости сроки открытия пассажирской навигации в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Ожидается, что открытие пассажирских речных перевозок будет возможным в рамках следующего этапа снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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