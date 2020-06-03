В Петербурге определили условия для работы речного транспорта

Помимо этого, прописаны меры по обеспечению безопасности пассажиров. Так, предполагается при предъявлении билета выдавать одноразовые перчатки и одноразовые маски, дистанционно замерять температуру пассажиру перед его заходом на судно (допускаются лица с температурой не выше 37,3°С). У трапа на судне организовывается пост для обработки рук пассажиров. Во всех санузлах устанавливаются дозаторы с кожным антисептиком, вывешиваются визуальные инструкции по технике мытья и дезинфекции рук.