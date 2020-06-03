Путин отметил необходимость адресных мер поддержки легкой промышленности

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Адресные меры поддержки должны создать долгосрочный вектор развития легкой промышленности в РФ и привести к структурным изменениям, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что текущая ситуация и в легкой промышленности, и в экономике в целом "имеет свою особенность".
"Оперативные, адресные меры, которые мы реализуем, могут и должны не только поддержать предприятия и компании, но, и это очень важно, но и создать долгосрочный вектор развития отрасли, запустить структурные изменения", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
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