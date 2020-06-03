Ирак заинтересовался российским препаратом для лечения коронавируса

"Посол Ирака в России сообщил нам о том, что существует российский препарат, предназначенный для лечения заразившихся коронавирусом", - заявил агентству аль-Джамили.
"Министерство здравоохранения обратилось с просьбой предоставить информацию об этом препарате с целью изучить его и определить эффективность при лечении больных, после чего контактировать с российской стороной", - уточнил он.
Во вторник посол Ирака в РФ Абдуррахман Хамид аль-Хусейни сообщил в своем блоге в Twitter, что рассказал заместителю министра здравоохранения о разработке российского препарата "Авифавир", эффективность которого составляет до 90%.
Первый в России препарат против COVID-19 - "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" - ранее получил одобрение Минздрава РФ. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".
Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов, одобренный министерством здравоохранения 21 мая.
В понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия может после удовлетворения потребностей внутреннего рынка поставлять препарат против COVID-19 на экспорт. По его словам, уже поступили заявки от стран Ближнего Востока и Латинской Америки.
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