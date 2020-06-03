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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:28
https://ria.ru/20200603/1572410052.html
Ирак заинтересовался российским препаратом для лечения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571848092_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_85e77d59dd0a763733becd5f36893b13.jpg
РИА Новости

Ирак заинтересовался российским препаратом для лечения коронавируса

15:28 03.06.2020
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
КАИР, 3 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака запросило информацию о разработанном в России препарате "Авифавир" против вируса COVID-19, сообщило в среду иракское информационное агентство INA со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Хазема аль-Джамили.
"Посол Ирака в России сообщил нам о том, что существует российский препарат, предназначенный для лечения заразившихся коронавирусом", - заявил агентству аль-Джамили.
"Министерство здравоохранения обратилось с просьбой предоставить информацию об этом препарате с целью изучить его и определить эффективность при лечении больных, после чего контактировать с российской стороной", - уточнил он.
Во вторник посол Ирака в РФ Абдуррахман Хамид аль-Хусейни сообщил в своем блоге в Twitter, что рассказал заместителю министра здравоохранения о разработке российского препарата "Авифавир", эффективность которого составляет до 90%.
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Первый в России препарат против COVID-19 - "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и "ХимРар" - ранее получил одобрение Минздрава РФ. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".
Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира" с участием 330 пациентов, одобренный министерством здравоохранения 21 мая.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ИракОбщество
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