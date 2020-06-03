Ирак заинтересовался российским препаратом для лечения коронавируса

"Посол Ирака в России сообщил нам о том, что существует российский препарат, предназначенный для лечения заразившихся коронавирусом", - заявил агентству аль-Джамили.

"Министерство здравоохранения обратилось с просьбой предоставить информацию об этом препарате с целью изучить его и определить эффективность при лечении больных, после чего контактировать с российской стороной", - уточнил он.