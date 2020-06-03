В Петербурге число жертв коронавируса достигло 240

Как отмечает ведомство, Минздрав России на основании рекомендаций ВОЗ в конце мая издал методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости, а также первоначальной причины в статистике смертности по COVID-19. При этом все случаи смерти подразделяются на две группы в зависимости от того, является ли коронавирус первоначальной причиной летального исхода, или эта инфекция оказала влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.