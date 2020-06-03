В Петербурге число жертв коронавируса достигло 240

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Смерть еще 17 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 40 до 96 лет подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"С 3 июня… оперативность формирования отчетов (о смертности по коронавирусу – ред.) будет повышена за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти в результате COVID-19 за предыдущие сутки. Таким образом, 3 июня… в Санкт-Петербурге зарегистрировано 17 смертей… Возраст умерших – от 40 до 96 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, Минздрав России на основании рекомендаций ВОЗ в конце мая издал методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости, а также первоначальной причины в статистике смертности по COVID-19. При этом все случаи смерти подразделяются на две группы в зависимости от того, является ли коронавирус первоначальной причиной летального исхода, или эта инфекция оказала влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.
"В Санкт-Петербурге обеспечена максимальная точность посмертной диагностики: в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию проводится патологоанатомическое исследование. В обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика на наличие коронавируса", - информирует городской комитет по здравоохранению.
По данным городского оперштаба, на среду в Петербурге подтверждено 17 069 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 380 случаев. Выздоровел 6 331 человек, скончались - 240.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.