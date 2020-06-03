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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T15:17
https://ria.ru/20200603/1572409048.html
В Минздраве рекомендовали тестировать всех пациентов на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

В Минздраве рекомендовали тестировать всех пациентов на коронавирус

15:10 03.06.2020 (обновлено: 15:17 03.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всех пациентов, поступающих в медучреждения, рекомендуется тестировать на COVID-19 и на антитела, следует из рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса.
"Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-2 с помощью зарегистрированных экспресс-тестов" , - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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