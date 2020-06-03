В Минздраве рекомендовали тестировать всех пациентов на коронавирус

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Всех пациентов, поступающих в медучреждения, рекомендуется тестировать на COVID-19 и на антитела, следует из рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса.
"Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, на наличие IgM и IgG к SARS-CoV-2 с помощью зарегистрированных экспресс-тестов" , - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.