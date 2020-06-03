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2020-06-03T15:11
https://ria.ru/20200603/1572409008.html
Экваториальная Гвинея отложила два нефтяных проекта из-за коронавируса
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РИА Новости

Экваториальная Гвинея отложила два нефтяных проекта из-за коронавируса

15:11 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Падение рынка нефти в связи с пандемией коронавирусной инфекции негативно отразилось на нефтяной отрасли Экваториальной Гвинеи, в частности, стране пришлось отложить планы по развитию двух нефтяных проектов с нынешнего года на 2021 год, рассказал в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.
"Как и любого производителя нефти, нас этот шок не избежал. Но думаю, что наш был меньше, учитывая размер добычи, да и страны. Мы сделали пару открытий (нефтяных ресурсов - ред.) в 2019 году, и нашим планом было продолжать работу по ним в этом году, чтобы увеличить добычу. Но при нынешних ценах смысла наращивать ее нет. Так что было принято решение отложить эти проекты на 2021 год", - сказал министр.
"Но мы решили не откладывать продвижение в газе. Мы собираемся добывать дополнительный газ за счет проекта Alen компании Noble Energy, он будет поступать на мощности комплекса Punta Europa для производства СПГ и метанола. Так что два проекта мы отложили, а один нет", - добавил он.
Добыча нефти Экваториальной Гвинеи до кризиса Covid-19 и новой сделки ОПЕК+ составляла примерно 120-130 тысяч баррелей в сутки.
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