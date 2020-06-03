Экваториальная Гвинея отложила два нефтяных проекта из-за коронавируса

"Как и любого производителя нефти, нас этот шок не избежал. Но думаю, что наш был меньше, учитывая размер добычи, да и страны. Мы сделали пару открытий (нефтяных ресурсов - ред.) в 2019 году, и нашим планом было продолжать работу по ним в этом году, чтобы увеличить добычу. Но при нынешних ценах смысла наращивать ее нет. Так что было принято решение отложить эти проекты на 2021 год", - сказал министр.