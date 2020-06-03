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2020-06-03T15:02
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Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта
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РИА Новости

Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта

15:02 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выстраивает стратегическую линию на защиту внутреннего рынка от контрабанды и контрафактной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания о ситуации в легкой промышленности глава государства отметил, что важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний "непростой этап", но и запускать и реализовывать долгосрочные инвестиционные программы.
Президент РФ Владимир Путин
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"Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию: на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции. И конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, "в белую", заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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