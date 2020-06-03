Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта

"Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию: на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции. И конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, "в белую", заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши", - сказал Путин.