Путин рассказал о стратегии по защите внутреннего рынка от контрафакта

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия выстраивает стратегическую линию на защиту внутреннего рынка от контрабанды и контрафактной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания о ситуации в легкой промышленности глава государства отметил, что важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний "непростой этап", но и запускать и реализовывать долгосрочные инвестиционные программы.
"Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию: на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции. И конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, "в белую", заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши", - сказал Путин.