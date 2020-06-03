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2020-06-03T14:58
https://ria.ru/20200603/1572408261.html
Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали
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РИА Новости

Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали

14:58 03.06.2020
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram, который заблокировали после анонимной жалобы спустя несколько часов после создания, разблокирован, сообщает правительство региона.
Во вторник днем правительство Воронежской области объявило, что 2 июня губернатор завел личный аккаунт в Instagram. Вечером во вторник страница Гусева в Instagram оказалась заблокирована по, как отмечало облправительство, "чьей-то анонимной жалобе", что "Александр Гусев якобы выдает себя за другого человека".
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Власти заявляли, что пытаются связаться с администрацией сервиса, чтобы восстановить аккаунт.
"Менее чем через сутки Instagram разблокировал личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева. Мы благодарим администрацию соцсети за оперативный отклик, а также наши слова благодарности обращены к СМИ, которые объективно и массово вывели тему на федеральный уровень и тем самым способствовали ее широкому освещению", - говорится в сообщении.
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