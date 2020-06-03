Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали

Во вторник днем правительство Воронежской области объявило, что 2 июня губернатор завел личный аккаунт в Instagram. Вечером во вторник страница Гусева в Instagram оказалась заблокирована по, как отмечало облправительство, "чьей-то анонимной жалобе", что "Александр Гусев якобы выдает себя за другого человека".

"Менее чем через сутки Instagram разблокировал личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева. Мы благодарим администрацию соцсети за оперативный отклик, а также наши слова благодарности обращены к СМИ, которые объективно и массово вывели тему на федеральный уровень и тем самым способствовали ее широкому освещению", - говорится в сообщении.