Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram, который заблокировали после анонимной жалобы спустя несколько часов после создания, разблокирован, сообщает правительство региона.
Во вторник днем правительство Воронежской области объявило, что 2 июня губернатор завел личный аккаунт в Instagram. Вечером во вторник страница Гусева в Instagram оказалась заблокирована по, как отмечало облправительство, "чьей-то анонимной жалобе", что "Александр Гусев якобы выдает себя за другого человека".
Власти заявляли, что пытаются связаться с администрацией сервиса, чтобы восстановить аккаунт.
"Менее чем через сутки Instagram разблокировал личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева. Мы благодарим администрацию соцсети за оперативный отклик, а также наши слова благодарности обращены к СМИ, которые объективно и массово вывели тему на федеральный уровень и тем самым способствовали ее широкому освещению", - говорится в сообщении.