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2020-06-03T14:49
https://ria.ru/20200603/1572407616.html
Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/97/1562379781_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_15ba608e01f4df144ec9cb1d2cf97463.jpg
РИА Новости

Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной

14:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Гибель американца Джорджа Флойда ужасна и непростительна, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Протестующие в Вашингтоне
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"То, что случилось в США, - ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом", - сказал Джонсон в ответ на просьбу лидера оппозиции Кира Стармера прокомментировать смерть в США Джорджа Флойда.
Глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд спросил премьера о том, что он сказал президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью Флойда.
"Можете ли вы сказать, что жизни чернокожих важны?" - сказал Блэкфорд.
"Конечно, жизни чернокожих имеют значение. Есть только одно уточнение - протесты должны быть мирными", - ответил премьер.
Блэкфорд констатировал, что Джонсон проигнорировал просьбу рассказать о том, в каких выражениях тот обсуждал в Трампом гибель Флойда, и спросил, пересмотрит ли правительство условия поставки в США полицейской экипировки и оснащения для разгона манифестаций.
"Я был бы рад рассмотреть этот вопрос, но все экспортные процедуры регулируются инструкциями, а Британия скрупулезнее всего в мире подходит к вопросам экспорта", - сказал Джонсон.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
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Джордж ФлойдКир СтармерБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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