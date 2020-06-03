Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Гибель американца Джорджа Флойда ужасна и непростительна, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

"То, что случилось в США, - ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом", - сказал Джонсон в ответ на просьбу лидера оппозиции Кира Стармера прокомментировать смерть в США Джорджа Флойда.

Глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд спросил премьера о том, что он сказал президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью Флойда.

"Можете ли вы сказать, что жизни чернокожих важны?" - сказал Блэкфорд.

"Конечно, жизни чернокожих имеют значение. Есть только одно уточнение - протесты должны быть мирными", - ответил премьер.

Блэкфорд констатировал, что Джонсон проигнорировал просьбу рассказать о том, в каких выражениях тот обсуждал в Трампом гибель Флойда, и спросил, пересмотрит ли правительство условия поставки в США полицейской экипировки и оснащения для разгона манифестаций.