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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:45
https://ria.ru/20200603/1572407499.html
Коронавирус подтвердился у первого замгубернатора Курской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердился у первого замгубернатора Курской области

14:45 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у первого замгубернатора Курской области Станислава Набоко, он лечится дома, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
"Коронавирусная инфекция сегодня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", - информируют власти.
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол
25 мая, 07:21Распространение нового коронавируса
Пресс-секретарь главы Тувы подтвердила, что он заразился коронавирусом
В здании обладминистрации проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. Медики определили круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Курская областьОбщество
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