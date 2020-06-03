Коронавирус подтвердился у первого замгубернатора Курской области

"Коронавирусная инфекция сегодня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", - информируют власти.