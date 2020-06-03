ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Коронавирус подтвердился у первого замгубернатора Курской области Станислава Набоко, он лечится дома, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
"Коронавирусная инфекция сегодня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях", - информируют власти.
В здании обладминистрации проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. Медики определили круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
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