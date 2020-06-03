Плановое отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется 1 июля

На карте отображены 53208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС, нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. В режиме "Фильтры" любой житель может выбрать многоквартирный дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов.