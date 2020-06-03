Плановое отключение горячего водоснабжения в Подмосковье начнется 1 июля

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды в Подмосковье в связи с эпидемиологической ситуацией будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней, сообщает Минэнерго области.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Минэнерго разработали и запустили Интерактивную карту плановых отключений в регионе по всем видам ресурсов. С 26 мая 2020 года на карте отображены графики отключения норячего водоснабжения по каждому дому Подмосковья.
На карте отображены 53208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС, нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. В режиме "Фильтры" любой житель может выбрать многоквартирный дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения. Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов.
В целях информирования о графиках отключений ГВС пользователи портала "Добродел" получают push-уведомления со ссылкой на интерактивную карту. Меньше чем за неделю ресурс посетили около 50 тысяч пользователей.
Жители, подписавшиеся на рассылку, будут получать уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.
Ссылка на интерактивную карту опубликована на официальных сайтах Минэнерго Московской области, Госжилинспекции, администраций муниципальных образований и в социальных сетях. Информация о графиках отключения также публикуется на сайтах органов местного самоуправления, управляющих организаций не позже чем за месяц до начала отключения ГВС.