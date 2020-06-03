Экваториальная Гвинея продолжит обсуждать с "Лукойлом" блок EG-27

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экваториальная Гвинея продолжает обсуждать с " Лукойлом " разведку и разработку блока EG-27, но время на принятие решения подходит к концу и компании, вероятно, стоит определиться по участию в проекте к июлю, рассказал в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима

"С "Лукойлом" мы продолжаем переговоры, недавно как раз провели видеоконференцию, где обсудили наши взгляды на проект. Конечно, как и любой крупной нефтегазовой компании, "Лукойлу" пришлось вынужденно скорректировать работу. И, откровенно, они вновь оценивают, что могут сделать. Думаю, "Лукойл" интересует и разведка, и разработка. Так что они хотят понять, как наилучшим образом продолжить работу по проекту", - сказал министр.

"Мы хотим дать им время на принятие решения, но эта возможность приближается к пределу. Вероятно, к июлю мы должны принять решение: либо продвигаемся вперед по сделке с "Лукойлом", либо мы забираем блок обратно и снова делаем его доступным для заинтересованных сторон", - добавил он.

Обианг Лима сообщил, что компания пока не определилась с будущей концепцией проекта, но и обсуждать этот вопрос пока рано. Предполагалось, что добываемый на участке газ можно будет направить по трубопроводу на завод Punta Europa LNG или реализовать собственный проект в виде плавучего терминала СПГ.

"Они все еще думают, мы все еще думаем, много факторов поменялось. Я считаю, наиболее логично сейчас думать о повторном изучении и оценке проекта. И в этом направлении проект и будет двигаться в этом году, в 2021 году, с тем, чтобы, возможно, в следующем году, если мы заключим соглашение, именно тогда принять решение о наилучшей концепции", - заключил он.