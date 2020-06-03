Схему поставки товаров в Мурманск изменили из-за ЧП на мосту

Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области

Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями "Кола" и "Выходной" в Мурманской области

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Необходимый запас топлива и продовольствия создан в Олегом Белозеровым. Необходимый запас топлива и продовольствия создан в Мурманске , железнодорожное сообщение с которым прервалось из-за обрушения моста через реку Колу, а для жизнеобеспечения города организована альтернативная схема доставки продуктов и непродовольственных товаров, сообщил журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам совещания с главой ОАО " РЖД

В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Как сообщил в среду в Мурманске глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, первый этап восстановления движения должен быть завершен к 23 июня по резервной ветке, второй, предполагающий полное восстановление сообщения, - к октябрю.

"Что касается запасов и поставки необходимых грузов для жизнеобеспечения Мурманска и других населенных пунктов, вся система отлажена. У нас есть весь необходимый запас топлива, чтобы обеспечивать горячей водой население. Есть нескончаемый запас продовольствия, уже организована альтернативная схема доставки через другие станции, автомобильным транспортом всех товаров для того, чтобы населенные пункты жили нормально. Рисков не видим, проблем быть не должно", - отметил Чибис.

По его словам, самое главное – что удалось вовремя остановить движение, заметив проблемы с опорой моста. Что касается паводка, то он не дошел до критической отметки. По словам губернатора, сегодня все силы мобилизованы для восстановления движения и поддержки жизнеобеспечения города.

"Сейчас есть набор проектных решений. Специалисты изучают возможность новой конструкции по этому мосту, поэтому мы очень надеемся и все планы на это сверстаны, что в начале октября движение по мосту будет также восстановлено. Все необходимое для оперативного и безопасного устранения этой проблемы, в том числе пока по временной схеме, реализуется", - добавил глава региона.

Он также добавил, что оперативно решаются проблемы грузоотправителей, которым сегодня дорога в Мурманск, и прежде всего, в порт, по железной дороге отрезана. Как сообщил губернатор, предпринимаются усилия для того, чтобы перенаправить грузы через другую инфраструктуру. "Мы стараемся сделать максимально все для того, чтобы эта форс-мажорная ситуация минимально повлияла на работу предприятий. Я убежден, что мы эту проблему преодолеем", - отметил глава региона.