Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев

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В Сочи открыли часть пляжей и санаториев в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Полностью снять ограничения власти планируют 10 июня. По информации администрации Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей.