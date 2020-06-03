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2020-06-03T14:19
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Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев
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РИА Новости
Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев
В Сочи открыли часть пляжей и санаториев в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Полностью снять ограничения власти планируют 10 июня. По информации администрации Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей.
2020-06-03T14:19
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=10272760&type=mp4
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PT0M59S

Скорее к морю! В Сочи открывают часть пляжей и санаториев

14:19 03.06.2020
1636
В Сочи открыли часть пляжей и санаториев в связи с ослаблением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Полностью снять ограничения власти планируют 10 июня. По информации администрации Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей.
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СочиКраснодарский край
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