Депутат Рады заявил о новых коррупционных схемах украинских политиков

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что ему стало известно о новых коррупционных схемах украинских топ-чиновников и политиков, среди которых руководитель офиса президента Андрей Ермак, депутат передал флешку с соответствующими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Позже Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей. Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на "мошенничество".
"На этой флешке - все доказательства того, что я сказал: схемы города Киева, как распределяются эти деньги, кому они "заходят", какие компании несут ответственность, кто из ключевых чиновников отвечает за подобные схемы и кто в итоге будет нести ответственность. Это десятки компаний, это десятки топ-чиновников, это огромные многомиллиардные бюджеты, которые заходили в город Киев", - заявил Лерос у входа в НАБУ журналистам, видео опубликовал "Пятый канал".
Позднее Лерос заявил, что передал правоохранителям и журналистам "десятки гигабайт и тысячи документов".
"Главный герой и организатор схем - Денис Комарницкий, его крыша - народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, ее исполнители - депутаты, чиновники, родственники и кумовья", - написал депутат в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.