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2020-06-03T15:18
https://ria.ru/20200603/1572405568.html
ОПЕК представила свои оценки рынка нефти
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РИА Новости

ОПЕК представила свои оценки рынка нефти

14:35 03.06.2020 (обновлено: 15:18 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости/Прайм. Секретариат ОПЕК представил делегациям свои оценки рынка нефти, которыми альянс ОПЕК+ будет руководствоваться, принимая решение на предстоящей министерской встрече, однако худший период для нефти еще не пройден, рассказал в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.
"Думаю, что мы делаем сейчас, что ОПЕК всегда делает, мы мониторим, какое влияние оказывается сейчас и на предложение, и на спрос, и на цены. Этот мониторинг лежит в зоне ответственности Секретариата (ОПЕК – ред.). И недавно Секретариат прислал делегациям различные оценки ситуации. На основе этой оценки будет вынесена рекомендация министрам (по судьбе сделки ОПЕК+ - ред.)", - рассказал министр о том, какие обсуждения сейчас ведут страны ОПЕК+ по судьбе соглашения о сокращении добычи нефти.
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"Откровенно, мы осознаем, что худший период еще не пройден, потому что доступность мощностей хранилищ по всему миру все еще является большой проблемой. При этом немного сокращение добычи уже помогло. Но в целом пока запасы не начнут снижаться, пока наши ресурсы не будут более востребованными, мы будем обязаны не добровольно, а вынужденно сохранять сокращение добычи", - добавил он.
"Так что я думаю, лучше дождаться полного мониторинга", - резюмировал Обианг Лима. Он отметил, что альянс осознает: летний период может принести некоторое оживление на рынок и еще большее ослабление карантинных мер в мире в связи с пандемией COVID-19.
"Если авиаперевозки действительно заработают, это может кардинально поменять ситуацию. Но если все эти ограничения сохранятся, вероятно, мы будем вынуждены продолжать сокращать добычу, как уже делаем, потому что определенно это единственная имеющаяся у нас альтернатива. Места в хранилищах нет, продавать нефть некуда", - заключил министр.
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ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 9-10 июня, но может состояться раньше - 4 июня.
По данным источника РИА Новости в одной из делегаций альянса, страны сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продления текущего объема сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня. Обсуждаются две опции: до сентября с пересмотром в августе и до конца года, но консенсуса по обеим опциям нет.
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Цены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКЭкваториальная ГвинеяЭкономика
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