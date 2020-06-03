Парламент Украины ратифицировал соглашение с Белоруссией о реадмиссии

Украинский флаг на здании парламента в Киеве. Архивное фото

Украинский флаг на здании парламента в Киеве

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду ратифицировала соглашение с Белоруссией о реадмиссии, такое решение поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соглашение было подписано в октябре 2018 года в ходе официального визита в Белоруссию президента Украины, тогда этот пост занимал Петр Порошенко.

Подписанное соглашение позволит минимизировать негативные последствия, которые возникают из-за незаконной миграции, и повысить эффективность совместной борьбы с ней.

Документ был разработан сторонами для введения в действие согласованных принципов и норм, определяющих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории государств в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания.