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2020-06-03T14:11
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Парламент Украины ратифицировал соглашение с Белоруссией о реадмиссии
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РИА Новости

Парламент Украины ратифицировал соглашение с Белоруссией о реадмиссии

14:11 03.06.2020
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyУкраинский флаг на здании парламента в Киеве
Украинский флаг на здании парламента в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Украинский флаг на здании парламента в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в среду ратифицировала соглашение с Белоруссией о реадмиссии, такое решение поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Соглашение было подписано в октябре 2018 года в ходе официального визита в Белоруссию президента Украины, тогда этот пост занимал Петр Порошенко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
4 апреля, 06:25
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Подписанное соглашение позволит минимизировать негативные последствия, которые возникают из-за незаконной миграции, и повысить эффективность совместной борьбы с ней.
Документ был разработан сторонами для введения в действие согласованных принципов и норм, определяющих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории государств в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания.
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Украиной о реадмиссии в конце мая 2019 года.
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