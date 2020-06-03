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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:10
https://ria.ru/20200603/1572405255.html
В Алтайском крае оценили перспективы смягчения ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/155229/98/1552299816_0:68:1500:912_1036x0_80_0_0_e659c76557b1dbff0daf462a37ce83af.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае оценили перспективы смягчения ограничений

14:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе есть предпосылки для смягчения режима самоизоляции из-за коронавируса, решение может быть принято в пятницу на заседании регионального оперштаба.
Губернатор рассказал, что в регионе развернуто 2249 коек, более 1400 из них обеспечены кислородом и 417 - ИВЛ, а всего в учреждениях здравоохранения находятся 783 больных. Он добавил, что регион уже вышел на 3-3,5 тысячи тестирований в день.
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"А для того, чтобы начались какие-то режимы ослабления… необходимо, чтобы было в нашей ситуации около 2,5 тысяч в день… Все это нам в совокупности позволяет надеяться, что если мы вот будем сейчас последовательно, постепенно будем уменьшать количество тех людей, которые заболевают, то мы сможем к каким-то шагам даже перейти и по ослаблению тех ограничительных мер... которые, к сожалению, в настоящее время действуют у нас в крае", - пояснил журналистам Томенко.
Также губернатор сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе в течение последних четырех дней составляет менее единицы.
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"Это уже возможность к первым шагам поэтапного снижения ограничительных мер приступить. В пятницу у нас будет заседание оперативного штаба, и мы на нем рассмотрим, как идут у нас дела, и, может быть, если обстановка позволит, пойдем по этому пути", - подчеркнул Томенко.
Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек. На 3 июня зарегистрировали 81 новый факт заболевания коронавирусной инфекцией. Новых смертельных случаев в регионе не фиксировали. Всего в Алтайском крае скончались 22 человека с COVID-19, в 12 случаях причиной смерти стал именно коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлтайский крайОбщество
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