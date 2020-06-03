В Алтайском крае оценили перспективы смягчения ограничений

БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе есть предпосылки для смягчения режима самоизоляции из-за коронавируса , решение может быть принято в пятницу на заседании регионального оперштаба.

Губернатор рассказал, что в регионе развернуто 2249 коек, более 1400 из них обеспечены кислородом и 417 - ИВЛ, а всего в учреждениях здравоохранения находятся 783 больных. Он добавил, что регион уже вышел на 3-3,5 тысячи тестирований в день.

"А для того, чтобы начались какие-то режимы ослабления… необходимо, чтобы было в нашей ситуации около 2,5 тысяч в день… Все это нам в совокупности позволяет надеяться, что если мы вот будем сейчас последовательно, постепенно будем уменьшать количество тех людей, которые заболевают, то мы сможем к каким-то шагам даже перейти и по ослаблению тех ограничительных мер... которые, к сожалению, в настоящее время действуют у нас в крае", - пояснил журналистам Томенко.

Также губернатор сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе в течение последних четырех дней составляет менее единицы.

"Это уже возможность к первым шагам поэтапного снижения ограничительных мер приступить. В пятницу у нас будет заседание оперативного штаба, и мы на нем рассмотрим, как идут у нас дела, и, может быть, если обстановка позволит, пойдем по этому пути", - подчеркнул Томенко.

Число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек. На 3 июня зарегистрировали 81 новый факт заболевания коронавирусной инфекцией. Новых смертельных случаев в регионе не фиксировали. Всего в Алтайском крае скончались 22 человека с COVID-19, в 12 случаях причиной смерти стал именно коронавирус.