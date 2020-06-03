Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве ребенка

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщает в среду Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщает в среду СК РФ.

Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы.

Позднее выяснилось, что отец девочки, находясь на берегу канала в пьяном виде, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. Тот, как полагает следствие, по дороге надругался над ребенком и затем утопил.

"Жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве", - говорится в релизе.

На допросе мужчина признал вину, а в рамках следственного эксперимента показал, как все произошло.

Оказалось, что у него уже множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз освободился из колонии в мае прошлого года.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что мужчина был не только приятелем отца девочки, но и ее крестным. В отношении отца ребенка тоже возбудили уголовное дело – по статье "Оставление в опасности".