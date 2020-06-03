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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:42
https://ria.ru/20200603/1572403355.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

13:42 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик. Архивное фото
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Три ребенка есть среди 83 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число выявленных случаев увеличилось до 2 585, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 22 пациента с COVID-19 , включая гражданина Казахстана, вылечились 2048.
"Оперативная ситуация на 3 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2585. Новых выявленных - 83. Пациенты-дети: два года; пять лет; 16 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 35 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 20 - в Пензенском, восемь - в Бессоновском, по два - в Городищенском, Колышлейском, Нижнеломовском, Земетчинском и Шемышейском, по одному - еще в девяти районах области. Кроме того, по ее словам, один из заболевших является иногородним - жителем Ульяновской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаУльяновская областьПензенская область
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