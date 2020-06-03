В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Он отметил, что первый этап восстановления движения - к 23 июня - не даст возможности осуществлять перевозку полностью, в том числе в порт, как это было до обрушения моста.
"Это будет следующий этап, который мы наметили для себя в начале октября – сдать и возобновить движение по новому мосту, и тогда полностью движение будет восстановлено. В этот промежуток времени нужно будет развести грузовые потоки и потоки с пассажирами. С грузоотправителями ведется работа, чтобы предоставить им дополнительные скидки, возможности по тем направлениям, где есть возможность отправить, например, минеральные удобрения и другие грузы", - сказал Белозеров. По его словам, будут созданы все условия, чтобы грузоотправители не понесли дополнительную финансовую нагрузку.
"На сегодняшний момент организованы новые точки по выгрузке, в том числе и грузов первой необходимости для Мурманска. Мы и перегрузку берем на счет РЖД. Посмотрим, какие дополнительные условия еще сможем создать для того, чтобы в том числе и бюджет региона не потерял тех доходов, которые давал в том числе и порт", - отметил глава РЖД.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе, как предполагают в РЖД, объем развития грузоперевозок может составить порядка 100 миллионов тонн, в компании видят инвесторов, которые были бы заинтересованы использовать возможности вывоза через мурманский порт. "Нам нужно принять ряд новых технических решений, обсуждаться они будут в правительстве", - подчеркнул Белозеров.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что железнодорожное сообщение с Мурманском может быть восстановлено до конца июня.