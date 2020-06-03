В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

"Это будет следующий этап, который мы наметили для себя в начале октября – сдать и возобновить движение по новому мосту, и тогда полностью движение будет восстановлено. В этот промежуток времени нужно будет развести грузовые потоки и потоки с пассажирами. С грузоотправителями ведется работа, чтобы предоставить им дополнительные скидки, возможности по тем направлениям, где есть возможность отправить, например, минеральные удобрения и другие грузы", - сказал Белозеров. По его словам, будут созданы все условия, чтобы грузоотправители не понесли дополнительную финансовую нагрузку.