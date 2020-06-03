Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T13:34
https://ria.ru/20200603/1572402769.html
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572301799_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_dd6a030516fe88798f5c0954375ad73f.jpg
РИА Новости

В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

13:34 03.06.2020
8048
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиОбрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Он отметил, что первый этап восстановления движения - к 23 июня - не даст возможности осуществлять перевозку полностью, в том числе в порт, как это было до обрушения моста.
"Это будет следующий этап, который мы наметили для себя в начале октября – сдать и возобновить движение по новому мосту, и тогда полностью движение будет восстановлено. В этот промежуток времени нужно будет развести грузовые потоки и потоки с пассажирами. С грузоотправителями ведется работа, чтобы предоставить им дополнительные скидки, возможности по тем направлениям, где есть возможность отправить, например, минеральные удобрения и другие грузы", - сказал Белозеров. По его словам, будут созданы все условия, чтобы грузоотправители не понесли дополнительную финансовую нагрузку.
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
2 июня, 15:30Мурманская область
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
"На сегодняшний момент организованы новые точки по выгрузке, в том числе и грузов первой необходимости для Мурманска. Мы и перегрузку берем на счет РЖД. Посмотрим, какие дополнительные условия еще сможем создать для того, чтобы в том числе и бюджет региона не потерял тех доходов, которые давал в том числе и порт", - отметил глава РЖД.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе, как предполагают в РЖД, объем развития грузоперевозок может составить порядка 100 миллионов тонн, в компании видят инвесторов, которые были бы заинтересованы использовать возможности вывоза через мурманский порт. "Нам нужно принять ряд новых технических решений, обсуждаться они будут в правительстве", - подчеркнул Белозеров.
В понедельник обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. Губернатор Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что железнодорожное сообщение с Мурманском может быть восстановлено до конца июня.
Восстановление железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском
Вчера, 09:13
РЖД планируют построить мост под Мурманском к 2021 году
413348
Обсудить 4
Олег БелозеровАндрей ЧибисРЖДМурманскКолаЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Стенд Российской венчурной компании
В Российской венчурной компании прошли обыски
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Сбербанк
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт объяснил, почему Маск поступил не по-русски с Crew Dragon
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку кабмин Белоруссии
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Логотип московского метро
В Москве приостановили движение на Филевской линии метро
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Схему поставки товаров в Мурманск изменили из-за ЧП на мосту
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
"Аэрофлот" разрешил бесплатно переоформить купленные в июне билеты
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
Лента новостейМолния