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2020-06-03T13:29
https://ria.ru/20200603/1572402292.html
Мэр Петрозаводска оценила вклад госкомиссии по Карелии для города
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РИА Новости

Мэр Петрозаводска оценила вклад госкомиссии по Карелии для города

12:46 03.06.2020 (обновлено: 13:29 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкНабережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Деятельность государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия стала тем необходимым условием, которое обеспечило выполнение крупных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Петрозаводска, рассказала РИА Новости глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.
Столетний юбилей Карелии будет отмечаться 8 июня. Государственная комиссия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Целью работы комиссии было формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
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Работа с душой

"Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", которую поддержал президент нашей страны, несомненно, стала основой позитивных изменений в городе и республике", - отметила Мирошник.
А сам статус государственной комиссии, ее состав - руководство аппарата Совета безопасности России, 18 федеральных министров, два руководителя крупнейших городов страны - Москвы и Санкт-Петербурга, говорит о том, какое внимание было оказано Карелии на федеральном уровне, добавила мэр Петрозаводска.
"В математике есть такое выражение - "необходимое и достаточное условие". И вот такими условиями с точки зрения реализации программы стало не только выделение большого финансирования, необходимого для реализации мероприятий программы, но и грамотное и эффективное управление со стороны государственной комиссии и ее руководителя, секретаря Совета безопасности России Николая Платоновича Патрушева", - сказала Мирошник.
"Ему хочется выразить особые слова благодарности. Это был постоянный рабочий процесс – Николай Платонович лично приезжал и проверял ход выполнения проектов, причем не только в Петрозаводске, но и в отдаленных уголках Карелии", - добавила она.
По словам Мирошник, руководство госкомиссии "очень тщательно подходило к контролю за реализацией всех мероприятий, с переживанием, с душой воплощая все проекты, проявляя настоящую любовь к Карелии, которой можно поучиться даже нам, жителям республики".
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Главный результат

"Для Петрозаводска самым главным результатом стало появление объектов социальной инфраструктуры, которые, несомненно, повышают комфортность проживания в столице республики. И петрозаводчане это оценили", - сказала Мирошник.
Она перечислила основные достижения.
"Возведен республиканский перинатальный центр, оснащенный новейшим оборудованием. Появился спортивный комплекс "Луми" – современная ледовая арена. Она пользуется огромной популярностью не только у спортсменов, но и у фигуристов-любителей. Построено и работает Петрозаводское президентское кадетское училище. Поступить в него мечтают мальчишки не только из разных районов Карелии, но и из других регионов России", - отметила мэр.
"При поддержке государственной комиссии у нас появился гимнастический центр. Он заменил деревянное здание постройки более чем 80-летней давности, в котором спортивная школа растила гимнастов мирового уровня. Новый центр возвели всего за полтора года", - добавила Мирошник.
По ее словам, для Петрозаводска очень важно развитие производства.
"После распада Советского Союза Петрозаводск "ушел" преимущественно в сферу обслуживания и торговли. А сейчас идет возрождение предприятий. У нас реализованы крупные инвестиционные проекты - например, фактически новую "жизнь" получил Онежский судостроительно-судоремонтный завод", - сказала мэр.
"Безусловно, необходимо упомянуть реконструкцию аэропорта - значимого транспортного объекта для такого относительно небольшого города, как Петрозаводск", - добавила Мирошник. Аэропорт теперь не просто оснащен современным оборудованием, преобразился внешне, но и полностью соответствует предъявляемым нормам безопасности полетов, сказала она.
Кроме того, построен Гоголевский путепровод - одна из главных транспортных развязок Петрозаводска. "Пять лет он был просто закрыт, что осложняло транспортное сообщение с крупнейшим районом города, где проживает около 80 тысяч человек", - отметила Мирошник.
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Вектор развития

Мэр Петрозаводска назвала очень важной и значимой для карельской столицы поддержку чувства патриотизма у горожан.
"Петрозаводск - город воинской славы, и у нас появился целый комплекс монументов, посвященных памяти наших воинов. Вокруг них проведено благоустройство территории, сюда петрозаводчане приходят со своими детьми. Совсем скоро состоится открытие памятника женщинам-матерям военных лет", - сказала Мирошник.
Также при помощи правительств Москвы и Санкт-Петербурга в Петрозаводске 25 спортивных и игровых площадок были оборудованы современными тренажерами и игровыми комплексами. "Это тоже очень заметный подарок к юбилею", - добавила мэр.
"Юбилей Республики Карелия наступит через несколько дней, и, хотя формально деятельность государственной комиссии завершается, но это не повод говорить, что мы пришли к некоему финишу. Безусловно, работа будет продолжаться. Вектор последующего развития у нас есть: 12 проектов ФЦП в Петрозаводске продолжают реализовываться", - отметила Мирошник.
Развитие получат и те объекты, которые уже построены, сказала она.
"Например, мы спроектировали вторую очередь спорткомплекса "Луми" - открытый каток, который будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями Петрозаводска. Здесь мы тоже рассчитываем на поддержку членов госкомиссии и уверены, что они будут нам помогать воплощать эти проекты в жизнь", - добавила Мирошник.
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Владимир ПутинМоскваПетрозаводскРеспублика КарелияОбщество
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