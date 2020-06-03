В Кузбассе прокуратура проведет проверку из-за вспышки COVID-19 в детдоме

КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту заражения коронавирусом пятерых человек, в том числе ребенка, в детском доме города Киселевска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее глава Киселевска Максим Шкарабейников в своем аккаунте в Instagram сообщил, что в детдоме "Гвоздика" обнаружено заражение коронавирусной инфекцией у четверых взрослых и одного ребенка. Также Шкарабейников пояснил, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением, и подчеркнул, что на самоизоляцию пришлось отправить весь подъезд многоквартирного дома, так как жители контактировали с заболевшими до выявления у них коронавируса.
"В городе Киселевске в детском доме выявлено заболевание коронавирусом у пятерых человек, в том числе у одного воспитанника. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 638 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 251 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9623 человек.
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