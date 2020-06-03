В Кузбассе прокуратура проведет проверку из-за вспышки COVID-19 в детдоме

Ранее глава Киселевска Максим Шкарабейников в своем аккаунте в Instagram сообщил, что в детдоме "Гвоздика" обнаружено заражение коронавирусной инфекцией у четверых взрослых и одного ребенка. Также Шкарабейников пояснил, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением, и подчеркнул, что на самоизоляцию пришлось отправить весь подъезд многоквартирного дома, так как жители контактировали с заболевшими до выявления у них коронавируса.