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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:23
https://ria.ru/20200603/1572401865.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

13:23 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 17 тысяч, почти 300 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане составляет 17 267, выздоровели 1522 человека. Скончались 294 человека.
За последние сутки в стране зафиксировали 758 новых случаев заражения, 24 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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