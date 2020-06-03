В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 17 тысяч, почти 300 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане составляет 17 267, выздоровели 1522 человека. Скончались 294 человека.
За последние сутки в стране зафиксировали 758 новых случаев заражения, 24 человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.