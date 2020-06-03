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На Украине заблокировали счета общественной телерадиокомпании
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РИА Новости

На Украине заблокировали счета общественной телерадиокомпании

13:18 03.06.2020 (обновлено: 13:19 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Счета национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) разблокировали, компания начинает погашение долга в пользу акционерного общества "Евроньюс", сообщил сайт "UA: Суспільне" (Общественное).
Ранее исполнительная служба министерства юстиции Украины наложила арест на все счета телеканала "Общественное" в связи с тем, что вещатель по решению суда должен оплатить долг в размере 10,5 миллионов евро в пользу акционерного общества "Евроньюс", работа телеканала заблокирована. В конце апреля кабинет министров Украины снял арест со счетов национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).
"С сегодняшнего дня, 3 июня, общественный вещатель может свободно пользоваться средствами из коммерческих счетов… Во вторник, 2 июня, отдел принудительного исполнения решений департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины снимает арест со счетов НОТУ. Поэтому НОТУ начинает погашение долга из собственного бюджета, чтобы предотвратить дальнейшее блокирование счетов компании, и планирует завершить выплаты "Евроньюс" до конца месяца", - говорится в сообщении.
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