На Украине заблокировали счета общественной телерадиокомпании

Ранее исполнительная служба министерства юстиции Украины наложила арест на все счета телеканала "Общественное" в связи с тем, что вещатель по решению суда должен оплатить долг в размере 10,5 миллионов евро в пользу акционерного общества "Евроньюс", работа телеканала заблокирована. В конце апреля кабинет министров Украины снял арест со счетов национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).