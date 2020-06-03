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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:06
https://ria.ru/20200603/1572399964.html
Красноярские ученые предложили использовать ИИ для анализа КТ-снимков
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514246_0:167:1280:887_1036x0_80_0_0_e256c5cc9729ba4d94f79e1185c04b71.jpg
РИА Новости

Красноярские ученые предложили использовать ИИ для анализа КТ-снимков

13:06 03.06.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкКомпьютерная томография
Компьютерная томография
© Пресс-служба Балтийского флота
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Компьютерная томография. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ученые из Красноярска, работающие на базе Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА России) и Института вычислительного моделирования СО РАН, предлагают использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для диагностики поражений, вызванных коронавирусом, по снимкам рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Группа красноярских учёных проводит обработку и анализ снимков рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки с привлечением методов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Цель исследования - оперативно диагностировать поражения, вызванные COVID-19, а также дифференцировать виды этих поражений с оценкой степени их тяжести для пациента", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас учёные создают инструментарий, помогающий по совокупности специфических маркеров, обнаруженных на снимках, определить, какие именно изменения фиксируются в ткани лёгких, их расположение, объем поражения, а также каков прогноз состояния пациента.
Врач
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"В сущности, у нас появилась возможность не только оценить площадь поражения лёгких, но и прогнозировать исход. В дальнейшем, при расширении и улучшении процессов обработки изображений, можно будет существенно ускорить процесс диагностики по медицинским снимкам, сделать его более точным и объективным благодаря разработанному программному и информационному обеспечению", – цитирует пресс-служба соавтора исследования, магистрантку СФУ, сотрудника рентгенодиагностического отделения ФСНКЦ ФМБА России Анжелику Кенц.
Важной частью исследований стала компьютерная технология обработки изображений – радиомика. На основе этой технологии выполняется текстурный (геометрический) анализ медицинских снимков с применением разработанной авторами методики спектральной декомпозиции, в результате которой изображения преобразуются и становятся более контрастными, что позволяет наиболее четко визуализировать изменения в лёгких.
"Если вы взглянете на обработанные при помощи программных приложений снимки, то увидите цветное контурное изображение, на котором выделены и сегментированы зоны патологических изменений, связанных с COVID-19, в периферических отделах лёгких. Также оценивается в процентном соотношении степень поражения каждого из них и другие геометрические и текстурные характеристики", – комментирует научный руководитель исследования, профессор кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности ИКИТ СФУ, ведущий сотрудник ИВМ СО РАН Константин Симонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Константин Симонов (политолог)Открытия - РИА НаукаРоссийская академия наукСибирский федеральный университетКрасноярск
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