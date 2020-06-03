Красноярские ученые предложили использовать ИИ для анализа КТ-снимков

"Группа красноярских учёных проводит обработку и анализ снимков рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки с привлечением методов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Цель исследования - оперативно диагностировать поражения, вызванные COVID-19, а также дифференцировать виды этих поражений с оценкой степени их тяжести для пациента", - рассказали в ведомстве.