Красноярские ученые предложили использовать ИИ для анализа КТ-снимков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ученые из Красноярска, работающие на базе Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА России) и Института вычислительного моделирования СО РАН, предлагают использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для диагностики поражений, вызванных коронавирусом, по снимкам рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Группа красноярских учёных проводит обработку и анализ снимков рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки с привлечением методов искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Цель исследования - оперативно диагностировать поражения, вызванные COVID-19, а также дифференцировать виды этих поражений с оценкой степени их тяжести для пациента", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас учёные создают инструментарий, помогающий по совокупности специфических маркеров, обнаруженных на снимках, определить, какие именно изменения фиксируются в ткани лёгких, их расположение, объем поражения, а также каков прогноз состояния пациента.
"В сущности, у нас появилась возможность не только оценить площадь поражения лёгких, но и прогнозировать исход. В дальнейшем, при расширении и улучшении процессов обработки изображений, можно будет существенно ускорить процесс диагностики по медицинским снимкам, сделать его более точным и объективным благодаря разработанному программному и информационному обеспечению", – цитирует пресс-служба соавтора исследования, магистрантку СФУ, сотрудника рентгенодиагностического отделения ФСНКЦ ФМБА России Анжелику Кенц.
Важной частью исследований стала компьютерная технология обработки изображений – радиомика. На основе этой технологии выполняется текстурный (геометрический) анализ медицинских снимков с применением разработанной авторами методики спектральной декомпозиции, в результате которой изображения преобразуются и становятся более контрастными, что позволяет наиболее четко визуализировать изменения в лёгких.
"Если вы взглянете на обработанные при помощи программных приложений снимки, то увидите цветное контурное изображение, на котором выделены и сегментированы зоны патологических изменений, связанных с COVID-19, в периферических отделах лёгких. Также оценивается в процентном соотношении степень поражения каждого из них и другие геометрические и текстурные характеристики", – комментирует научный руководитель исследования, профессор кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности ИКИТ СФУ, ведущий сотрудник ИВМ СО РАН Константин Симонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.