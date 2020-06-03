Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия на саммите по борьбе с коронавирусом, инициированном Великобританией, не будет представлена на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в британском посольстве сообщили РИА Новости, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в глобальном онлайн-саммите по вакцинам.
"Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, примет ли Путин участие в этой конференции.
Ранее в пресс-службе Минздрава РИА Новости сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко выступит 4 июня на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.