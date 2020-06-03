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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:20
https://ria.ru/20200603/1572399929.html
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_0:43:3026:1745_1036x0_80_0_0_4b2b6ea962d9225d3306fd2c4d264334.jpg
РИА Новости

Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса

13:06 03.06.2020 (обновлено: 16:20 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия на саммите по борьбе с коронавирусом, инициированном Великобританией, не будет представлена на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в британском посольстве сообщили РИА Новости, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие 4 июня в глобальном онлайн-саммите по вакцинам.
"Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, примет ли Путин участие в этой конференции.
Ранее в пресс-службе Минздрава РИА Новости сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко выступит 4 июня на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонМихаил МурашкоДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобритания
Популярные комментарии
Англосаксы, акромя какой-нибудь га...ти, ни на что другое не способны. Посему, правильно.
3 июня, 16:13
serg1234serg
43310011
У Бори Джонсона - бред. Симптом ковида. Нехорошо в таком состоянии кого-то приглашать.
3 июня, 16:03
hholovanov
31611111
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