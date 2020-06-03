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2020-06-03T13:04
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Авиалесоохрана назвала пожароопасные регионы в июне
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РИА Новости

Авиалесоохрана назвала пожароопасные регионы в июне

13:04 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Высокие риски лесных пожаров будут в июне в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, говорится в сообщении Авиалесоохраны.
Прогноз по СЗФО затрагивает север Новгородской области, Ленинградскую область, юг Карелии, восток Архангельской области, запад Коми.
ПФО - север Кировской области, север Пермского края. УрФО - юг Ямало-Ненецкого АО, север ХМАО. СФО - север республики Алтай, северная и восточная часть Тувы, юг Хакасии, запад и восток Красноярского края, восток и юго-запад Иркутской области.
ДФО - юг Бурятии, юго-восток Забайкальского края, север Якутии, юг Магаданской области, север и юго-запад Хабаровского края, северо-запад Приморского края, север ЕАО.
По данным Рослесхоза, с начала года ликвидировано 5696 пожаров, пройденная огнем площадь составила 830 тысяч гектаров - на 26% меньше, чем в 2019 году.
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