Число случаев COVID-19 в ДНР увеличилось до 580

По информации ведомства, среди заразившихся девять медиков. За минувшие сутки в республике зарегистрирован один смертельный случай от коронавируса.

"Всего по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 580: на лечении - 411 пациентов, выписаны 148 человек, летальных случаев – 21", - отметили в министерстве.