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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T13:04
https://ria.ru/20200603/1572399674.html
Число случаев COVID-19 в ДНР увеличилось до 580
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133166_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_6c00aaa3b57b2198fba56e7da095dba8.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в ДНР увеличилось до 580

13:04 03.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки увеличилось на 27, до 580, сообщили в среду в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 27 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, среди заразившихся девять медиков. За минувшие сутки в республике зарегистрирован один смертельный случай от коронавируса.
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"Всего по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 580: на лечении - 411 пациентов, выписаны 148 человек, летальных случаев – 21", - отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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