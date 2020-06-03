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Рогозин передал "Роскосмосу" личный аккаунт в твиттере
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РИА Новости

Рогозин передал "Роскосмосу" личный аккаунт в твиттере

12:58 03.06.2020 (обновлено: 17:17 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
 Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Страница Дмитрия Рогозина в твиттере с сегодняшнего дня стала официальной страницей "Роскосмоса", а его личные данные сменились на данные госкорпорации.
"Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — пояснил РИА Новости это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
У официальной страницы "Роскосмоса", созданной в 2014-м, в твиттере 153 тысячи читателей. Рогозин завел страницу в 2009-м, у него, а теперь у второго аккаунта "Роскосмоса", 766 тысяч подписчиков.
В последнее время записи в аккаунте Рогозина зачастую не относились к деятельности госкорпорации. Так, на днях он назвал Бориса Ельцина предателем, а затем удалил это сообщение — как впоследствии объяснил, по ошибке.
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Naum Vygodsky
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