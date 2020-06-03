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2020-06-03T14:56
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Instagram воронежского губернатора заблокировали в день открытия аккаунта
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РИА Новости

Instagram воронежского губернатора заблокировали в день открытия аккаунта

12:50 03.06.2020 (обновлено: 14:56 03.06.2020)
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram спустя несколько часов после создания оказался заблокирован после анонимной жалобы, сообщает правительство региона.
Во вторник днем правительство Воронежской области объявило, что 2 июня губернатор завел личный аккаунт в Instagram. Ранее у главы региона появились страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Вечером во вторник страница Гусева в Instagram оказалась заблокирована.
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"Первый день работы личного аккаунта губернатора в Instagram — и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что Александр Гусев якобы выдаёт себя за другого человека (см. скриншоты). Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время", - говорится в Telegram-канале правительства области.
Правительство выложило скриншот ответа соцсети, в котором говорится, что из-за коронавирусной пандемии проверкой обращений пользователей занимается ограниченное число сотрудников, поэтому, вероятно, они не смогут проверить губернаторский аккаунт.
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Александр Гусев (государственный служащий)InstagramВоронежская областьОбщество
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