Instagram воронежского губернатора заблокировали в день открытия аккаунта

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram спустя несколько часов после создания оказался заблокирован после анонимной жалобы, сообщает правительство региона.
Во вторник днем правительство Воронежской области объявило, что 2 июня губернатор завел личный аккаунт в Instagram. Ранее у главы региона появились страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Вечером во вторник страница Гусева в Instagram оказалась заблокирована.
"Первый день работы личного аккаунта губернатора в Instagram — и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что Александр Гусев якобы выдаёт себя за другого человека (см. скриншоты). Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время", - говорится в Telegram-канале правительства области.
Правительство выложило скриншот ответа соцсети, в котором говорится, что из-за коронавирусной пандемии проверкой обращений пользователей занимается ограниченное число сотрудников, поэтому, вероятно, они не смогут проверить губернаторский аккаунт.