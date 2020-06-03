Instagram воронежского губернатора заблокировали в день открытия аккаунта

"Первый день работы личного аккаунта губернатора в Instagram — и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что Александр Гусев якобы выдаёт себя за другого человека (см. скриншоты). Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время", - говорится в Telegram-канале правительства области.