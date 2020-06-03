В Пскове детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Детский сад в Детский сад в Пскове со среды закрыт на карантин из-за выявления коронавируса у ребенка и одного из сотрудников, сообщает оперштаб Псковской области

"В… Пскове с 3 июня закрыт на карантин детский сад комбинированного вида "Колобок" №54 в связи с тем, что там были выявлены два заболевших с подтверждённым COVID-19, один сотрудник и один ребенок. В настоящее время все 53 ребенка и 19 сотрудников отправлены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Как уточняет оперштаб, до 8 июня также действует карантин еще в двух детсадах Пскова ("Малышок" и "Бусинка"), в каждом из которых был выявлен единичный случай коронавируса у одного из сотрудников. Аналогичная ситуация возникла в детском саду в городе Гдове, где на самоизоляцию направлены 20 детей из дежурной группы.

"Во всех организациях проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия. Вопрос находится на контроле администрации… Пскова, комитета по образованию Псковской области, а также Роспотребнадзора ", - информирует оперштаб.

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников , на среду зафиксирован "абсолютный антирекорд" новых случаев COVID-19 (+112 случаев). Всего в регионе 1066 заболевших.

"За последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: Великолукский мясокомбинат и Моринский психоневрологический интернат… Необходимость оперативно проверить все контактные лица потребовала значительные дополнительные лабораторные мощности для тестирования.

Порядка 300 тестов были дополнительно направлены в Санкт-Петербург для обработки, и сегодня пришли их результаты. Поэтому больше половины из новых случаев сегодня – это итоги двух проведённых эпидрасследований", - пояснил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.