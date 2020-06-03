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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:50
https://ria.ru/20200603/1572398571.html
В Пскове детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пскове детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

12:50 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Детский сад в Пскове со среды закрыт на карантин из-за выявления коронавируса у ребенка и одного из сотрудников, сообщает оперштаб Псковской области.
"В… Пскове с 3 июня закрыт на карантин детский сад комбинированного вида "Колобок" №54 в связи с тем, что там были выявлены два заболевших с подтверждённым COVID-19, один сотрудник и один ребенок. В настоящее время все 53 ребенка и 19 сотрудников отправлены на самоизоляцию", - говорится в сообщении.
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Как уточняет оперштаб, до 8 июня также действует карантин еще в двух детсадах Пскова ("Малышок" и "Бусинка"), в каждом из которых был выявлен единичный случай коронавируса у одного из сотрудников. Аналогичная ситуация возникла в детском саду в городе Гдове, где на самоизоляцию направлены 20 детей из дежурной группы.
"Во всех организациях проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия. Вопрос находится на контроле администрации… Пскова, комитета по образованию Псковской области, а также Роспотребнадзора", - информирует оперштаб.
Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, на среду зафиксирован "абсолютный антирекорд" новых случаев COVID-19 (+112 случаев). Всего в регионе 1066 заболевших.
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"За последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: Великолукский мясокомбинат и Моринский психоневрологический интернат… Необходимость оперативно проверить все контактные лица потребовала значительные дополнительные лабораторные мощности для тестирования.
Порядка 300 тестов были дополнительно направлены в Санкт-Петербург для обработки, и сегодня пришли их результаты. Поэтому больше половины из новых случаев сегодня – это итоги двух проведённых эпидрасследований", - пояснил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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