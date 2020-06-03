В Тюменской области умер пациент с коронавирусом

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 66 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались девять пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.