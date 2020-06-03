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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T12:47
https://ria.ru/20200603/1572398418.html
В Тюменской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер пациент с коронавирусом

12:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 66 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались девять пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1749), 40 человек выздоровели - за весь период выздоровели 962 человека.
Семь пациентов на сегодняшний день находятся на ИВЛ из общего числа болеющих, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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