В Тюменской области умер пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина, 66 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. За весь период пандемии в Тюменской области скончались девять пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 47 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 1749), 40 человек выздоровели - за весь период выздоровели 962 человека.
Семь пациентов на сегодняшний день находятся на ИВЛ из общего числа болеющих, уточняет штаб.
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